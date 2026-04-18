        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Sosyal medyada şiddet içeriklerinin paylaşımı saldırganların görünürlük kazanma riskini artırıyor

        Sosyal medyada şiddet içeriklerinin paylaşımı saldırganların görünürlük kazanma riskini artırıyor

        Uzmanlar, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan saldırı olaylarına ait görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının, hem yanlış bilgi dolaşımını artırdığı hem de saldırganların görünürlük elde etmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Sosyal medyada şiddet içeriklerinin paylaşımı saldırganların görünürlük kazanma riskini artırıyor

        Uzmanlar, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan saldırı olaylarına ait görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının, hem yanlış bilgi dolaşımını artırdığı hem de saldırganların görünürlük elde etmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.

        Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Prof. Dr. Adile Aşkım Kurt, yaptığı yazılı açıklamada, saldırılara katılan ya da destek veren bireylerin, sosyal medya kullanımında üç temel eğilimlerinin dikkati çektiğini belirtti.

        Katılımcıların bir kısmının gerçekleştirdikleri eylemleri kayıt altına alarak paylaştığını ve bu paylaşımlar üzerinden dijital görünürlük elde etmeye çalıştığını kaydeden Kurt, şunları söyledi:

        "Bu durum, sosyal medyada 'görünürlük eşittir etki' algısının genç kullanıcılar arasında güçlendiğini göstermektedir. Belirli etiketler etrafında kümelenen içerikler, kısa sürede dijital topluluklar oluşturmuş ve olayların çevrimiçi mobilizasyonunu hızlandırmıştır. Bu yapı, klasik örgütlenme modellerinden farklı olarak algoritma destekli anlık örgütlenme örneği sunmaktadır."

        Kurt, benzer görüşteki kullanıcıların birbirini beslediği kapalı dijital ağların, olaylara yönelik tek yönlü ve çoğu zaman doğrulanmamış bilgilerin yayılmasına zemin hazırladığını vurguladı.

        Sosyal medya algoritmalarının yüksek etkileşim alan içerikleri öne çıkararak olayların çok kısa sürede geniş kitlelere ulaşmasına neden olduğuna dikkati çeken Kurt, "Özellikle video içeriklerin, metin tabanlı paylaşımlara göre daha hızlı yayıldığı gözlemlenmiştir. İçeriklerin tek bir platformla sınırlı kalmadığı, farklı sosyal medya ağları arasında taşınarak çok katmanlı bir yayılım oluşturduğu görülmüştür. Bu durum, içerik kontrolünü zorlaştıran bir faktör olarak öne çıkmaktadır." diye konuştu.

        - "Saldırganların 'ünlü olma' amacına hizmet edilmemeli"

        SODİGEM Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Serap Uğur ise saldırı anına veya sonrasına ait görüntülerin farklı sosyal medya ağları üzerinde hızla yayılmasının, bu içeriklerin algoritmaların etkileşim odaklı yapısı nedeniyle çok sayıda kullanıcıya ulaşmasını sağladığını kaydetti.

        Bu yaşananların farklı riskleri de beraberinde getirdiğine dikkati çeken Uğur, şunları aktardı:

        "Olaylara ait görüntüler farklı kullanıcılar tarafından yeniden paylaşılırken içeriklerin bağlamı değişmiş ve bazı durumlarda yanlış veya eksik bilgilerle birlikte sunulmuştur. Bu süreç, dezenformasyon riskini önemli ölçüde artırmıştır. Vatandaşlar, saldırı anına ait görüntüleri paylaşarak saldırganların 'ünlü olma' amacına hizmet etmemeli, bu tür içerikleri gördükleri an 'şiddeti özendirme' gerekçesiyle raporlamalıdır. Özellikle genç kullanıcılar açısından sosyal medya, eylem öncesi motivasyon, eylem sırasında görünürlük aracı, eylem sonrasında ise anlamlandırma ve meşrulaştırma platformu olarak işlev görmektedir."

        Uğur, bu olayların sosyal medyanın yalnızca bir iletişim aracı olmadığını, aynı zamanda davranışları şekillendiren, hızlandıran ve dönüştüren bir sosyoteknik sistem olduğunu gösterdiğini belirtti.

        Ailelerin çocuklarının sadece hangi oyunu oynadığına değil, oyunda ne tür içeriklerle etkileşimde olduğuna, oyunun sohbet odalarında kimlerle, ne konuştuğuna dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Uğur, "Teknolojiden, sosyal medyadan ya da yapay zekadan kaçınmak değil, doğru kullanmayı bilmek ve uygulamak kritiktir. Bu tür olaylar karşısında toplumun duyarlı olması, içerikleri teyit etmeden hızlı paylaşıma sokmaması önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Şiddete meyilin 11 ciddi işareti!
        Türkiye'de kan kanserinde yeni dönem!
        "Kendini imha etti"
        CNN: ABD-İran görüşmesi pazartesi
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Gümrük Birliği'nin güncellenmesini umuyoruz"
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Daha 16 yaşındaydı... Kayıp ihbarı vardı! Feyza ölü bulundu!
        Cinayetin ardından estetik yaptırıp yüzünü değiştirdi!
        Borçlanma memuru EYT’li yapar mı?
        Haftanın Kitapları
        8 yıllık seri bitti!
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        4 il için 'turuncu' 18 kent için 'sarı' alarm! Şiddetli sağanak!

        Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nun bakımı için ihale açıldı
        Eskişehir'de jandarmanın yakaladığı 15 zanlıdan 4'ü tutuklandı
        Eskişehir'de tefecilik operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı
        Eskişehir'de bugün gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
        Eskişehir'de üreticiler tarım sigortalarıyla ilgili bilgilendirildi
        Bando EsEs'in kurucuları, Espana Cani'nin doğuş hikayesini anlattı Eskişehi...