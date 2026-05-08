Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Gaziantep FK, maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mirel Radoi yönetimindeki antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve pas organizasyonlarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla son buldu. Kırmızı-siyahlılar, bu antrenmanla birlikte maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girmek için İzmir'e yola çıktı.

