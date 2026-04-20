        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep FK-Kayserispor maçının ardından

        Gaziantep FK-Kayserispor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Zecorner Kayserispor'u 3-0 yenen Gaziantep FK'nın teknik sorumlusu Mustafa Aksoy, çok mutlu olduklarını belirtti.

        Giriş: 20.04.2026 - 23:11 Güncelleme:
        Aksoy, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, iki takım için de önemli bir müsabaka oynadıklarını söyledi.

        İstedikleri oyunu sahaya yansıttıklarında rahat galip geleceklerini bildiklerini ifade eden Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

        "Oyuncularımızın gösterdiği reaksiyon, taktiksel disiplin bugün üst düzeydeydi. Çok farklı bir skor da alabilirdik. Maçın geneline baktığımızda oyunun kontrolü tamamıyla bizdeydi ve bunun neticesinde de istediğimiz skoru çok rahat bir şekilde aldık, çok mutluyuz. Bugünün mutluluğunun tadını çıkaracağız. İnşallah diğer haftalarda da maksimum puanı alarak kulübümüzün sıralamada en üst yerde bitirmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

        Aksoy, teknik direktör değişimiyle ilgili bir üzerine, her maçın farklı hikayesi olduğunu kaydederek, "Bugünkü baskın oyunumuzun sebebi sadece bir değişiklik olarak algılarsak yanlış. Sonuçta Burak Yılmaz hocamız ve ekibi de gerçekten bu takıma çok büyük katkı sağladı, yok saymak haksızlık olur. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Onların da çok emeği var." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Onlar İran'ın teslim olmasını istiyor"
        Trump: İranlı liderlerle görüşmeye hazırım
        Gülistan Doku soruşturmasında isimsiz not ortaya çıktı!
        Serdal Adalı, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Acı kaza saniye saniye kamerada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
        "26. şampiyonluk da inşallah hep beraber gelecek!"
        Şi Cinping'ten Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Arazi satışında sert düşüş
        Benzer Haberler

        Eyüp Arıcı davasında beraat ettikten sonra tekrar tutuklanan 5 şüphelinin a...
        Eyüp Arıcı davasında beraat ettikten sonra tekrar tutuklanan 5 şüphelinin a...
        Mustafa Aksoy: "Bugünkü sonuçtan dolayı çok mutluyuz"
        Mustafa Aksoy: "Bugünkü sonuçtan dolayı çok mutluyuz"
        Erling Moe: "Bugünkü performansımızdan hayal kırıklığı yaşıyoruz ama hala ş...
        Erling Moe: "Bugünkü performansımızdan hayal kırıklığı yaşıyoruz ama hala ş...
        Gaziantep FK – Zecorner Kayserispor : 3-0
        Gaziantep FK – Zecorner Kayserispor : 3-0
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 3 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)
        Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 3 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)