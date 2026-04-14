Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Gaziantep "leblebili kıtır helva" coğrafi işaret tescili aldı

        Gaziantep "leblebili kıtır helva" coğrafi işaret tescili aldı

        Gaziantep'e özgü "leblebili kıtır helva" coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 16:45 Güncelleme:
        Gaziantep "leblebili kıtır helva" coğrafi işaret tescili aldı

        Gaziantep'e özgü "leblebili kıtır helva" coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep mutfağının geleneksel lezzetlerinden "leblebili kıtır helva", Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığının yürüttüğü yaklaşık 1 yıllık kapsamlı çalışmanın ardından tescillendi.

        Kent kültüründe uzun yıllardır önemli bir yere sahip olan "leblebili kıtır helva", çoğunlukla atıştırmalık olarak tüketilmesinin yanı sıra özellikle misafir ağırlamalarında çay ve kahve ikramlarının yanında sunuluyor. Ayrıca hediyelik olarak da tercih edilen ürün, festival, bayram ve özel günlerde yoğun ilgi görüyor.

        Gaziantep'te uzun yıllardır üretilen ve ustalık gerektiren üretim süreciyle kentin gastronomi mirasına değer katmayı sürdüren ürün, susam, leblebi, beyaz şeker, su, çöven ekstraktı ve asitlik düzenleyici limon tuzu kullanılarak hazırlanıyor.

        Kendine özgü üretim tekniğiyle dikkati çeken Gaziantep "leblebili kıtır helva", geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor.

        Kısmen sert ve kırılgan yapısıyla öne çıkan ürün, leblebi ve susam taneleriyle zenginleştirilmiş beyaz krem tonlarındaki görünümüyle dikkati çekiyor. Ürün, leblebi, susam ve şeker aromasıyla karakterize edilirken, yabancı tat ve koku içermemesi sayesinde özgünlüğünü koruyor.

        Gaziantep, 109 coğrafi işaretli ürün ile Türkiye'deki liderliğini sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        İtalya'dan İsrail kararı
        İtalya'dan İsrail kararı
        Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması
        Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması
        Küresel petrol arzında tarihteki en büyük düşüş
        Küresel petrol arzında tarihteki en büyük düşüş
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        Türkiye'den tek bir aile başvurdu
        Türkiye'den tek bir aile başvurdu
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        Amazon’dan uydu yatırımı atılımı!
        Amazon’dan uydu yatırımı atılımı!
        Türkiye lüks yat üretiminde dünya ikincisi
        Türkiye lüks yat üretiminde dünya ikincisi
        "Hakkımı helal ediyorum, o da etsin"
        "Hakkımı helal ediyorum, o da etsin"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Gülistan'ın Doku'nun anne ve babası adliyeye geldi: "Adalet yerini buldu"
        Gülistan'ın Doku'nun anne ve babası adliyeye geldi: "Adalet yerini buldu"
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!

        Benzer Haberler

        Şehitkamil'de çocuklar tiyatro ile buluşuyor
        Şehitkamil'de çocuklar tiyatro ile buluşuyor
        Gaziantep'te bir evde meydana gelen patlama paniğe neden oldu
        Gaziantep'te bir evde meydana gelen patlama paniğe neden oldu
        Gaziantep'te ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Gaziantep'te ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Gaziantep FK'de teknik direktör Burak Yılmaz ile yollar ayrıldı
        Gaziantep FK'de teknik direktör Burak Yılmaz ile yollar ayrıldı
        Gaziantep'te sahte standart dışı plaka satan 2 kişi yakalandı
        Gaziantep'te sahte standart dışı plaka satan 2 kişi yakalandı
        Gaziantep Büyükşehir, Gaziantep Leblebili Kıtır Helva'nın coğrafi işaret te...
        Gaziantep Büyükşehir, Gaziantep Leblebili Kıtır Helva'nın coğrafi işaret te...