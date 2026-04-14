Gaziantep'te ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Gaziantep'in Araban ilçesinde ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 15 mermi ele geçirildi. İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde yol kontrolünde durumundan şüphelendikleri araçta arama yaptı. Aramalarda ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 15 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

