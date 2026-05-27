        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep ve çevre illerde bayram namazı kılındı

        Gaziantep ve çevre illerde bayram namazı kılındı

        Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'teki camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı.

        Giriş: 27.05.2026 - 07:35 Güncelleme:
        Gaziantep'te Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar camilerde yoğunluk oluşturdu.

        Sabahın erken saatlerinde Şahinbey Millet Camisi'ne gelen vatandaşlar İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'den vaaz dinledi.

        Görmez'in kıldırdığı namazın ardından vatandaşlar, dua etti, birbiriyle bayramlaştı.

        - Şanlıurfa

        "Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da vatandaşlar, bayram namazı için tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camileri tercih etti.

        Camide yer bulamayanlar, avluda namaz kıldı.

        Vatandaşlar namaz sonrası bayramlaştı.

        - Kahramanmaraş

        Kahramanmaraş'ta bayram namazı için gelenler, Abdulhamithan Camisi'ni doldurdu.

        Ezan öncesi camiyi dolduran cemaat, vaaz dinledi.

        Namaz ve hutbeden sonra yapılan duanın ardından vatandaşlar, birbirleriyle bayramlaştı.

        - Kilis

        Kilis'te İl Müftüsü Alettin Bozkurt Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'nde, vaaz verdi.

        Bayram namazının kılınmasının ardından Kilis Valisi Ömer Kalaylı, vatandaşlarla bayramlaştı.

        - Adıyaman

        Bayram namazını kılmak için sabahın erken saatlerinde gelen cemaat camileri doldurdu.

        Kentteki Emir Sultan Camisi'ne gelen vatandaşlar Kurban Bayramı namazı kıldı.

        Namazın ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

        - Malatya

        Kentte bayram namazını kılmak isteyenler camilere akın etti.

        Namaz ve hutbeden sonra yapılan duanın ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

