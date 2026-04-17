Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Gaziantep'te 2 bin dekar tarım arazisindeki suyun tahliyesine başlandı

        Gaziantep'te 2 bin dekar tarım arazisindeki suyun tahliyesine başlandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, tarım arazilerinin su altında kalması üzerine çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 16:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te 2 bin dekar tarım arazisindeki suyun tahliyesine başlandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, tarım arazilerinin su altında kalması üzerine çalışma başlatıldı.


        İlçedeki Türkbahçe mevkisindeki 4 bin dekar buğday, arpa ve bezelye ekili alanın yaklaşık 2 bin dekarı son aylarda yağan yoğun yağış nedeniyle 2019'tan bu yana ilk defa su altında kaldı.

        Ekili tarım arazileri su altında kalan çiftçilerin yardım talep etmesiyle İslahiye Kaymakamlığı harekete geçti.

        Kaymakam Mehmet Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileriyle yapılan çalışmalar neticesinde bölgede yeni drenaj kanallarını açarak suyu yer altına tahliye ettiklerini belirtti.

        İslahiye'de bu yıl ocak, şubat ve mart aylarında metrekareye 976 kilogram yağış düştüğünü ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

        "Bu çok ciddi bir rakam. İlk üç ayda rekoru kırdık ve bunun üstüne nisan ayı da yağışlı geçiyor. Süreç içerisinde ilçenin akarsu, baraj ve göletlerinde doluluk oranlarına haddinden fazla erişen yerler oldu. Bazı yerlerde ise sınıra yakın seviyeleri buldu. Tahtaköprü Barajı'nda yaz aylarında yüzde 6'ları bulan su yüksekliği bugün yüzde 80'leri zorluyor. Kısım kısım tahliyeler yapılmaya başlandı. Bazı tarım alanlarında taşkınlar meydana geldi. Fakat DSİ Bölge Müdürlüğü ekiplerinin zamanında müdahalesi ve çiftçilerimizin yakın takipleriyle taşkınlar 24 saat içerisinde kanala indirilerek planlı tahliye mekanizması çalıştırıldı. Şu anda bulunduğumuz alanda da doğal bir gölet var. Mevsimsel yoğun yağışlar nedeniyle bu sene buradaki tarım alanları sular altında kaldı. Şu anda 2 bin dekarın biraz üzerinde tarım alanımız sular altında kaldı."

        Bölgede ekili tarım arazisi bulunan çiftçiler, yapılan çalışmalarla arazilerinin su altından kurtarılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        Petrol sert düştü
        Petrol sert düştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Barrack Habertürk'e konuştu
        Barrack Habertürk'e konuştu
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        Ağabeyinin öldüğü maden ocağında can verdi!
        Ağabeyinin öldüğü maden ocağında can verdi!
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        Katil zanlısı üniversite öğrencisi! Kapıyı çaldı cinayeti işledi!
        Katil zanlısı üniversite öğrencisi! Kapıyı çaldı cinayeti işledi!
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        Tuncay Sonel açığa alındı
        Tuncay Sonel açığa alındı
        Saldırının gerçekleştiği okulla ilgili flaş gelişme!
        Saldırının gerçekleştiği okulla ilgili flaş gelişme!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Hâlâ rap kariyerinden para kazanıyor
        Hâlâ rap kariyerinden para kazanıyor
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Zengin cesareti
        Zengin cesareti
        Gözyaşlarını tutamadı
        Gözyaşlarını tutamadı
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Fenerbahçede hedef liderlik!

        Benzer Haberler

        Şehitkamil'de asfalt çalışmalar hız kazandı
        Şehitkamil'de asfalt çalışmalar hız kazandı
        Gaziantep oda ve borsaları ortak istişare toplantısında buluştu
        Gaziantep oda ve borsaları ortak istişare toplantısında buluştu
        Altun'dan, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Bayraktar'a ziyaret
        Altun'dan, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Bayraktar'a ziyaret
        Eyüp Arıcı davasında 5 kişi beraat etti 7 kişi tarafından öldürülen 17 yaşı...
        Eyüp Arıcı davasında 5 kişi beraat etti 7 kişi tarafından öldürülen 17 yaşı...
        Gaziantep'te minibüse arkadan çarpan motosikletteki 1 kişi öldü
        Gaziantep'te minibüse arkadan çarpan motosikletteki 1 kişi öldü
        Kronik ağrıların tedavisinde radyofrekans dönemi Prof. Dr. İrfan Koca: "Doğ...
        Kronik ağrıların tedavisinde radyofrekans dönemi Prof. Dr. İrfan Koca: "Doğ...