Gaziantep'te bir gencin bıçaklı kavgada öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı

Gaziantep'te 17 yaşındaki Eyüp Arıcı'nın bıçaklı kavgada öldürülmesine ilişkin tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.





Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar E.A.K, A.S.P, 18 yaşından küçük tutuklu sanıklar K.B, M.F.K, M.T.Y, İ.E.Ö, U.E.M. ile maktulün ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.



Bazı sanıkların 18 yaşından küçük olması nedeniyle duruşma kapalı görüldü.



Sanıkların savunmalarında suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar K.B. ile M.F.K'yi "kasten öldürme" suçundan yaşları 18 yaşından küçük oldukları gerekçesiyle 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, diğer sanıkların ise beraatine ve tahliyesine hükmetti.





Atatürk Mahallesi'nde 9 Şubat 2025'te çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Eyüp Arıcı (17), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

