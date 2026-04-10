        Gaziantep'te "Hakikat Ötesi Çağda Habercilik ve Dezenformasyon" söyleşisi gerçekleştirildi

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Dezenformasyonla Mücadele Topluluğu tarafından düzenlenen "Hakikat Ötesi Çağda Habercilik ve Dezenformasyon" söyleşisi, Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 10:19 Güncelleme:
        Gaziantep'te "Hakikat Ötesi Çağda Habercilik ve Dezenformasyon" söyleşisi gerçekleştirildi

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Dezenformasyonla Mücadele Topluluğu tarafından düzenlenen "Hakikat Ötesi Çağda Habercilik ve Dezenformasyon" söyleşisi, Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde yapıldı.


        İletişim Fakültesi öğrencilerine yönelik programa akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Programda, hakikat ötesi kavramı, dijital mecralarda bilgi kirliliği, sosyal medyada dolaşıma giren manipülatif içerikler, dezenformasyonla mücadele yöntemleri ve medya okuryazarlığı başlıkları değerlendirildi.

        Açılışta konuşan Topluluk Akademik Danışmanı Doç. Dr. Süleyman Şahan, günümüz iletişim ortamında doğru bilgiye ulaşmanın önemine dikkati çekerek, bu süreçte üniversitelere önemli görevler düştüğünü ifade etti.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi uzmanı Merve Karaçelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi vererek dezenformasyonla mücadele sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Gazeteci Betül Soysal Bozdoğan ise konuşmasında dezenformasyonun medya ve toplum üzerindeki etkilerini farklı örnekler üzerinden ele aldı. Yanlış ve manipülatif içeriklerin kamuoyu algısını nasıl yönlendirebildiğini anlatarak, sahada karşılaştığı durumları paylaştı ve doğru bilgiye ulaşma süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlara değindi.

        Etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Vance'in kritik sınavı
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        Barış Alper takımını sırtladı!
        10 yaşındaki Alperen yaşam mücadelesini kaybetti
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        16 yılın en zorlu seçimi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Mükemmel kahvenin formülü bulundu!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Zincir markette kadın kasiyeri dövmüştü! Sıcak gelişme...
        Birbirlerini sildiler
        OECD’den Türkiye’ye 2 şok öneri
        Sağanak yağmur ve kar yağışı bekleniyor
        Brent petrol yükselişini sürdürüyor
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!

        Gaziantep'te gençlere küresel teknoloji eğitimi
        Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Savcı, eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istedi
        Tahmazoğlu, polis haftasını kutladı
        Akıncı: "Gaziantep ve Kilis, birbirini tamamlayan bir ekonomik havzadır"
        Gaziantep'te öğrenciler içli köfte yaptı