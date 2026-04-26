Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Gaziantep'te selde mahsur kalan 5 kişi iş makinesi yardımıyla kurtarıldı

        Gaziantep'te selde mahsur kalan 5 kişi iş makinesi yardımıyla kurtarıldı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu sonrası kırsal mahallede dere yataklarının taşması sonucu bir evde mahsur kalan 5 vatandaş kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2026 - 23:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te selde mahsur kalan 5 kişi iş makinesi yardımıyla kurtarıldı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu sonrası kırsal mahallede dere yataklarının taşması sonucu bir evde mahsur kalan 5 vatandaş kurtarıldı.

        İlçede gündüz saatlerinde şiddetini artıran yağış sonrası Gevence Mahallesi'nde sel sularının yükselmesi nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar için kurtarma çalışması başlatıldı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ekipleri ile Nizip Belediyesi'ne ait iş makineleri sevk edildi.

        Mahsur kalan 5 vatandaş, iş makinesi yardımıyla güvenli alanlara taşındı.

        Bölgede incelemelerde bulunan Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, AA muhabirine, ekiplerin ihbarların ardından olay yerine müdahale ettiğini söyledi.

        Doğan, "Şiddetli yağışın ardından özellikle dere yatağına yakın kırsal mahallelerimizde sel taşkınları meydana geldi. Gevence Mahallemizdeki bir evde mahsur kalan vatandaşlarımızı iş makinesi yardımıyla kurtardık. Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok. Ekiplerimizle birlikte sahada incelemelerimize ve teyakkuz halimize devam ediyoruz." dedi.

        Bölgede hasar tespit ve çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

