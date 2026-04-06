Gaziantep'te trafiği tehlikeye düşüren 3 sürücüye para cezası
Gaziantep'te konvoy oluşturarak trafiği tehlikeye düşüren 3 sürücüye 272 bin 714 lira para cezası uyguladı.
Gaziantep'te konvoy oluşturarak trafiği tehlikeye düşüren 3 sürücüye 272 bin 714 lira para cezası uyguladı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte konvoy oluşturarak trafiği tehlikeye düşüren ve sosyal medya sosyal medyada görüntüleri paylaşılan 3 sürücüye yönelik inceleme başlattı.
Ekipler, sürücülere 272 bin 714 lira para cezası uygularken, sürücü belgelerine ise 2 ay süreyle el koydu.
Araçlar ise 60 gün trafikten men edildi.
