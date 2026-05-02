Gaziantep'te yılın ilk 4 ayındaki yağışlar geçen yılın 3 katına ulaştı
Gaziantep'e yılın ilk 4 ayında düşen yağış miktarı, geçen yılın 3 katına ulaşarak metrekarede 607 kilogram oldu.
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kentin bu yıl artan yağışlar dolayısıyla bereketle buluştuğunu ifade etti.
Çeber, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Hamdolsun bu sene ilk dört ayda yağış miktarımız 607 kilograma ulaştı. Kıyas severler için küçük bir not verelim, 2025'in tamamında şehrimize metrekareye 202 kilogram yağış düştü, bu yıl daha nisan ayında 607 kilograma ulaştık. Bereketli olur inşallah. Sağanak yağmur nedeniyle zaman zaman olumsuz durumlarla karşılaşan hemşehrilerimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
