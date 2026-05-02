        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te yılın ilk 4 ayındaki yağışlar geçen yılın 3 katına ulaştı

        Gaziantep'e yılın ilk 4 ayında düşen yağış miktarı, geçen yılın 3 katına ulaşarak metrekarede 607 kilogram oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2026 - 14:00 Güncelleme:
        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kentin bu yıl artan yağışlar dolayısıyla bereketle buluştuğunu ifade etti.

        Çeber, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        "Hamdolsun bu sene ilk dört ayda yağış miktarımız 607 kilograma ulaştı. Kıyas severler için küçük bir not verelim, 2025'in tamamında şehrimize metrekareye 202 kilogram yağış düştü, bu yıl daha nisan ayında 607 kilograma ulaştık. Bereketli olur inşallah. Sağanak yağmur nedeniyle zaman zaman olumsuz durumlarla karşılaşan hemşehrilerimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump'tan Küba mesajı
        ABD'den dev silah satışı
        İhracatta Nisan rekoru
        Boğaziçi'nden uzmanı açıkladı... Rekor gelebilir! Ateş gibi bir yaz!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        Televizyon izlerken ani görme kaybı yaşadı
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Trump Almanya'yı tehdit etti, Pentagon'dan açıklama geldi
        Kadın avukat cinayetinde "Pes" dedirten ifade!
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        Duyma ve konuşma engelliydi... Ağır işkenceye büyük ceza!
        'Happy Birthday' şarkısının hikâyesi
        Haftanın Kitapları
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        Tek rakibi Fatih Terim!
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
