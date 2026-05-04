        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri GÜNCELLEME - Gaziantep'te fırtınanın verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı

        Gaziantep'te dün etkili olan şiddetli fırtınanın yol açtığı hasar, gün aydınlanınca ortaya çıktı.

        Giriş: 04.05.2026 - 16:45 Güncelleme:
        Kentte öğleden sonra başlayan yağış, ilerleyen saatlerde sağanağa dönüştü. Akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve araçta hasar meydana geldi.

        Merkez Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde çok sayıda iş yerinin tentesi fırtına nedeniyle çöktü.

        Belediye ekipleri, vatandaşların da desteğiyle kaldırım ve yollara savrulan parçaları kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

        Kentin bazı mahallelerinde fırtına nedeniyle zarar gören elektrik direkleri ve kablolar, ilgili ekipler tarafından onarılıyor.

        Gaziantep Valiliği koordinasyonunda kaymakamlıklar, belediyeler ve AFAD ekipleri tarafından kent genelinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

        - Büyükşehir Belediyesinden açıklama

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan ve "süper hücre" olarak adlandırılan doğal afetin ardından tüm birimlerin temizlik ve onarım çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaşanan afet nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek şunları kaydetti:

        "Şehri 40 dakikada adeta altüst eden felaketin ardından, tüm teknik ekiplerimizle mahalle mahalle dolaşıyoruz. Gördüğünüz gibi ağaçların kökünden söküldüğü, şehrin gerçekten çok zor anlar yaşadığı bir süreç oldu. Ancak en büyük tesellimiz, can kaybının yaşanmamış olması. Şimdi hızlı bir şekilde toparlanıyoruz. Çok güçlü bir ekibimiz var, herkes sahada ve yoğun bir şekilde çalışıyor. Vatandaşlarımız ALO 153 hattı üzerinden bize ulaştıklarında ekiplerimiz hızlıca geri dönüş sağlayarak ihtiyaçları gideriyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

