Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Wijnands, Gaziantep Valisi Çeber'i ziyaret etti

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Gaziantep Valisi Kemal Çeber'e ziyarette bulundu. Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Vali Çeber tarafından karşılanan Wijnands Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, iş birliği imkanları ve ortak çalışmaların ele alındığı belirtildi.

