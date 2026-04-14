        Gaziantep Haberleri İslahiye'de 2026 yılı hac semineri düzenlendi

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hac ibadetini yerine getirmeye hazırlanan 51 hacı adayına yönelik 2026 yılı hac semineri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 12:16 Güncelleme:
        Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde İslahiye İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen seminere, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinden hacı adayları katıldı.

        İlçe Müftüsü Mustafa Demir, "Hac Yolculuğunda Önemli Hususlar ve Çevre Bilinci" konularına değinerek hac ibadetinin sadece bireysel değil, toplumsal sorumluluklar da içerdiğini vurguladı.

        Nurdağı İlçe Müftüsü Muhammet Ayyıldız da hac yolculuğu öncesinde yapılması gereken hazırlıklar ile hac ve umrede birlikte yaşama bilinci üzerine katılımcılara bilgiler aktardı.

        İslahiye İlçe Vaizi Ayşe Nihal Alçı ise kadın hacı adaylarına yönelik özel konular hakkında bilgilendirme yaptı.


        Program, yapılan dua ile sona erdi.

        Seminere Nurdağı'ndan 23, İslahiye'den 28 olmak üzere toplam 51 hacı adayı katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

