Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Bayraktar, Gaziantep'te konuştu:

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Bayraktar, Gaziantep'te konuştu:

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'de bu yıl etkili olan yağışlara ilişkin, "Yağışlar neticesinde yer altı sularımız beslendi. Bunun sonucunda Türkiye'de kuraklık tehdidi büyük ölçüde ortadan kalktı. Bu durum, başta hububat olmak üzere üretimi olumlu etkileyecek. Bu yıl buğday üretiminin 22-23 milyon tona çıkmasını bekliyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 13:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Bayraktar, Gaziantep'te konuştu:

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'de bu yıl etkili olan yağışlara ilişkin, "Yağışlar neticesinde yer altı sularımız beslendi. Bunun sonucunda Türkiye'de kuraklık tehdidi büyük ölçüde ortadan kalktı. Bu durum, başta hububat olmak üzere üretimi olumlu etkileyecek. Bu yıl buğday üretiminin 22-23 milyon tona çıkmasını bekliyoruz." dedi.

        Gaziantep'te iki hafta önce meydana gelen sağanak, dolu ve şiddetli rüzgarın aynı anda etkili olduğu "süper hücre" fırtınasının çiftçilere verdiği zararı yerinde incelemek üzere kente gelen Bayraktar, bölgedeki ziraat odası başkanları ve ilgililerle Çaybeyi Mahallesi'ndeki fıstık bahçelerinde incelemelerde bulundu.

        Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bayraktar, son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak tarım sektörünün birçok afeti aynı anda yaşamaya başladığını belirtti.

        Olumsuz hava koşullarının tarımsal alanlara zarar verdiğini ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti:

        "Sadece Gaziantep'te değil, 65 ilimizde don etkili oldu. Bu durum tarımsal üretime büyük zarar verdi. Kuraklık afetiyle karşı karşıya kaldık ve birçok ilimizde üretim olumsuz etkilendi. Sel ve su baskınları sonucu birçok ürünümüz zarar gördü. Binlerce dekar arazi sular altında kaldı. Sadece sel değil, don felaketinden etkilenen illerimizi de gezdim. Son günlerde dolu afeti de üretime zarar vermeye başladı. Dolu dışında hortumla da karşı karşıya kaldık. Gaziantep'te hem dolu hem hortum yaşandı."

        Gaziantep'in 9 ilçesinde yaklaşık 8 bin 310 çiftçinin yaşanan afetlerden etkilendiğini belirten Bayraktar, şöyle devam etti:

        "380 bin dekar alan zarar görmüş durumda. Hububat, baklagil, zeytin, üzüm ve Antep fıstığı gibi ürünlerimiz etkilendi. Kesin hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Gaziantep'te tarım sigortası oranının düşük olduğunu görüyoruz, şu an yaklaşık yüzde 18 seviyesinde. Ürünlerin zarar görmesi nedeniyle önümüzdeki 2-3 yıl verim kaybı yaşanabilir. Bu kayıpların karşılanmasını talep ediyoruz. Üreticimize sahip çıkma ve sahada kalmasını sağlama zamanıdır."

        - "Bu sene buğdayda üretimin 22-23 milyon tona çıkmasını bekliyoruz"

        Türkiye genelinde bu yıl etkili olan yağışların üreticiyi olumlu etkilediğini ifade eden Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Bu yağışların gelmesinden memnuniyet duyduk. Hem barajlarımız boştu, onlar doldu. Birçok bitkisel üretimde sulama imkanımız olacak o çok önemliydi. Yağışlar neticesinde yer altı sularımız beslendi. Bunun sonucunda Türkiye'de kuraklık tehdidi kalkmış durumda. Hububat başta olmak üzere olumlu etkileyecek. Bu sene buğdayda üretimin 22-23 milyon tona çıkmasını bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        Washington savaş hesabı yaparken Tahran zamana oynuyor
        Washington savaş hesabı yaparken Tahran zamana oynuyor
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Kabine yarın toplanıyor
        Kabine yarın toplanıyor
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Fenerbahçe Eyüpspor karşısında!
        Fenerbahçe Eyüpspor karşısında!
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Arnavutköy-Halkalı hattında sona yaklaşıldı
        Arnavutköy-Halkalı hattında sona yaklaşıldı
        Kahramanmaraş'ta yangın! 1 ölü, 6 yaralı
        Kahramanmaraş'ta yangın! 1 ölü, 6 yaralı
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        ABD'nin uçak gemisi 11 ay sonra döndü
        ABD'nin uçak gemisi 11 ay sonra döndü
        İnşaat demiri otobüse saplandı
        İnşaat demiri otobüse saplandı
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma

        Benzer Haberler

        Arabanlı vatandaşlardan bölünmüş yol talebi
        Arabanlı vatandaşlardan bölünmüş yol talebi
        Jandarmadan bisiklet yarışlarında geniş güvenlik önlemleri Bisiklet Türkiye...
        Jandarmadan bisiklet yarışlarında geniş güvenlik önlemleri Bisiklet Türkiye...
        Geleneksel Türk dokuma sanatı çarpana modern takılarda hayat buluyor
        Geleneksel Türk dokuma sanatı çarpana modern takılarda hayat buluyor
        Araban'da sarımsak kebabı sezonu başladı
        Araban'da sarımsak kebabı sezonu başladı
        Şehitkamil'den bir taziye evi daha Yılmaz: "İlçemizin ihtiyaçlarını birer b...
        Şehitkamil'den bir taziye evi daha Yılmaz: "İlçemizin ihtiyaçlarını birer b...
        Gaziantep'te tarihi çarşılarda Kurban Bayramı hareketliliği başladı
        Gaziantep'te tarihi çarşılarda Kurban Bayramı hareketliliği başladı