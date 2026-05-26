Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Giresun Valisi Koç'tan 5 kişinin öldüğü kazaya ilişkin değerlendirme:

        Giresun Valisi Koç'tan 5 kişinin öldüğü kazaya ilişkin değerlendirme:

        Giresun Valisi Mustafa Koç, 23 Mayıs'ta meydana gelen ve aynı aileden 5 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin, "Kırmızı ışıkta duran bir araca arkadan gelen bir aracın, muhtemelen sürücünün uyuduğunu değerlendiriyoruz, vurması sonucunda oldu." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 20:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun Valisi Koç'tan 5 kişinin öldüğü kazaya ilişkin değerlendirme:

        Giresun Valisi Mustafa Koç, 23 Mayıs'ta meydana gelen ve aynı aileden 5 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin, "Kırmızı ışıkta duran bir araca arkadan gelen bir aracın, muhtemelen sürücünün uyuduğunu değerlendiriyoruz, vurması sonucunda oldu." dedi.

        Erikliman mevkisindeki jandarma ile Aksu mevkisindeki polis uygulama noktalarını ziyaret eden Koç, denetimler sırasında durdurulan araçların sürücüleri ve yolcularıyla sohbet etti.

        Sürücülerden kurallara uymalarını isteyen Koç, çocuklara da hediye verdi.

        Koç, Aksu mevkisindeki uygulama noktasında gazetecilere, vatandaşların huzur içinde bir bayram geçirebilmesi için çalıştıklarını söyledi.

        Bayram süresince yaklaşık 1500 personelle 90 uygulama noktasında denetimlerin süreceğini belirten Koç, bayram tatili için memleketlerine gelenlerin kazasız belasız yuvalarına dönebilmeleri için çeşitli tedbirler aldıklarını ifade etti.

        Vali Koç, bir tırın iki otomobile çarpması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği kazanın meydana geldiği Karadeniz Sahil Yolu’nun Giresun Limanı mevkisinde ilave tedbir alınıp alınmayacağına ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

        "Kaza görüntülerini sizler de görmüşsünüzdür. Kırmızı ışıkta duran bir araca arkadan gelen bir aracın, muhtemelen sürücünün uyuduğunu değerlendiriyoruz, vurması sonucunda oldu. Ama önümüzdeki dönemlerde de inşallah biz hem emniyetimizle hem belediyemizle hem Karayollarımızla, sorumlu kurumlarımızla birlikte bir eksiklik varsa, olduğunu düşünmüyoruz, değerlendirmiyoruz ama olan kazaları tekrar değerlendirip iyileştirme yönünde veya yapılması gereken bir şey varsa yapma yönünde mutlaka çalışmamız olacak."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump, sağlık durumunu paylaştı
        Trump, sağlık durumunu paylaştı
        Dorukhan Büyükışık soruşturmasında inşaat sorumlusu da tutuklandı!
        Dorukhan Büyükışık soruşturmasında inşaat sorumlusu da tutuklandı!
        Alman basını: ABD NATO'ya askeri katkılarını azaltacak
        Alman basını: ABD NATO'ya askeri katkılarını azaltacak
        Galatasaray, Anguissa için devrede!
        Galatasaray, Anguissa için devrede!
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Heyelanda felaket kıl payı!
        Heyelanda felaket kıl payı!
        Ortalık savaş alanına döndü
        Ortalık savaş alanına döndü
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Engin Hepileri'nin acı günü
        Engin Hepileri'nin acı günü
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Başkanlık seçimi' önerisi
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Başkanlık seçimi' önerisi
        Firari hükümlü eşekle dolaşırken yakalandı!
        Firari hükümlü eşekle dolaşırken yakalandı!
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Tam 14 saat süren film!
        Tam 14 saat süren film!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Giresun'da akıntıya kapılarak kaybolan kişiyi arama çalışmalar...
        GÜNCELLEME - Giresun'da akıntıya kapılarak kaybolan kişiyi arama çalışmalar...
        Giresun'da akıntıya kapılarak kaybolan kişiyi arama çalışmalarına devam edi...
        Giresun'da akıntıya kapılarak kaybolan kişiyi arama çalışmalarına devam edi...
        Espiye'de şehit Özdemir'in annesinin cenazesi toprağa verildi
        Espiye'de şehit Özdemir'in annesinin cenazesi toprağa verildi
        Sele kapılan amca ve yeğenin son görüntüleri ortaya çıktı
        Sele kapılan amca ve yeğenin son görüntüleri ortaya çıktı
        Derede balık avlarken yeğeniyle akıntıya kapılan amcayı arama çalışmaları s...
        Derede balık avlarken yeğeniyle akıntıya kapılan amcayı arama çalışmaları s...
        Kediye çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil plaja devrildi;...
        Kediye çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil plaja devrildi;...