Giresun ve Ordu'daki kadın çalışanlar en çok fındık ihracatına katkı sağladı

        GÜLTEKİN YETGİN/EYÜP ELEVLİ - Türkiye'de, 2025'te kadın çalışanların katkı sağladığı ihracatın toplam içindeki payının en yüksek olduğu illerden Giresun ve Ordu, fındık sektörüyle ön plana çıkıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 11:22 Güncelleme:
        Ticaret Bakanlığınca bir süre önce "Kadınların İhracattaki Rolü ve Katkısının Analizi" çalışması yayımlandı.

        Çalışmada, 2025 yılında kadınların katkı sağladığı ihracatın toplam ihracat içindeki payının yüzde 59,6 ile en yüksek olduğu il Giresun, yüzde 40,59 ile Ordu'da yedinci sırada yer aldı.

        Kadınların her iki şehirde de sağladığı bu önemli katkı, fındık sektöründe gerçekleşti.

        Bölgenin en önemli ekonomik gelir kaynaklarından fındığın bahçedeki yolculuğundan hasadına ve işlenmesine kadar olan süreçte Giresun ve Ordulu kadınlar emek veriyor. Sektörde çalışanların büyük kısmı uzun yıllardır kadınlardan oluşuyor.

        Bu durum her iki ilde de kadın çalışanların ihracata önemli katkı vermesini sağlıyor. Giresun'da geçen yıl yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracat yapılırken kadınların bu rakama katkısı 598,4 milyon dolar olarak hesaplandı.

        Ordu'da ise 2025'te 707 milyon 887 bin dolar olarak gerçekleşen ihracat rakamında kadınların katkısı yaklaşık 287 milyon 314 bin dolar oldu.

        - "İhracatımız her geçen yıl büyümekte"

        Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, AA muhabirine, fındık ve tekstil sektöründe kadın çalışanların yoğunluk gösterdiğini söyledi.

        Kentte ihracatın yüzde 90'ının fındık ve diğer gıda ürünlerini, yüzde 5'inin tekstilden, kalan kısmının ise makine ekipmandan oluştuğunu belirten Çakırmelikoğlu, "Fındık ve tekstil grubunda ihracatta ağırlıklı istihdam oluşmakta. İlimiz ihracatta 81 ilde 33. sırada yer alıyor. Bu da gösteriyor ki ihracatımız her geçen yıl büyümekte." dedi.

        Çakırmelikoğlu, özellikle fındık sektöründe kadın çalışan sayısının fazla olduğunu, tekstil alanında da kadın istihdamına önemli katkı verildiğini aktardı.

        - "Emeğin yoğun kısmını, bütün yükünü kadınlar çekiyor"

        Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Adil Levent Karlıbel ise fındığın merkezi olan Ordu'da özellikle kırma ve işleme tesislerinde kadınların çalıştığını söyledi.

        Kadınların gücünü yıllardır hissettiklerine işaret eden Karlıbel, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Fındığın harmanında, toplanmasında ve işlenmesinde onların çok emeği var. Fındık ihracat ürünü. Buradaki emeğin yoğun kısmını, bütün yükünü kadınlar çekiyor. Bir de aile şirketlerimizde artık ikinci, üçüncü kuşak devreye giriyor. Orada da kadınlar yer alıyor. Eğitimlerini tamamladıktan sonra aile şirketlerinde görev alıyorlar. Bunlar bizim için son derece sevindirici."

        Karlıbel, oda bünyesinde de birçok komitede kadınların yer aldığına işaret ederek "Köylerimizde bahçe işlerinde, hayvancılıkta hep kadınlar yer alıyor. Karadeniz göç veren, gurbetçileri olan bir bölge. Eşler il dışında çalışırken ailenin bütün yükünü, özellikle tarım alanlarında ve köylerde kadınlar çekiyor. O yüzden başımızın tacı onlar. Bu da bizim için güzel bir gösterge oldu. İnşallah sektör gelişecek, onların sayısı artacak ve birçok dalda da farklı farklı görevler alacaklar." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
