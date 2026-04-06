Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen kişilerin ev ve üst aramalarında 103 gram sentetik uyuşturucu, 943 uyuşturucu hap ve tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

