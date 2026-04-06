        AK Parti Milletvekili Celalettin Köse, basın toplantısı düzenledi

        AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, şehirde yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 20:01 Güncelleme:
        AK Parti Milletvekili Celalettin Köse, basın toplantısı düzenledi

        AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, şehirde yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Köse, Süleymaniye Mahallesi'ndeki Zeki Kadirbeyoğlu Konağı'nda düzenlediği basın toplantısında, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), belde statüsü kazanan Tekke Beldesinde mahalli idareler seçiminin 7 Haziran'da yapılacağını söyledi.


        Seçimde, Cumhur İttifakı ile iş birliği yapılabileceğini ifade eden Köse, seçimi kazanacaklarına inandığını vurguladı.

        Köse, Tekke Beldesine Milli Eğitim Akademisi'nin kazandırıldığını, personel alımlarının tamamlanarak akademinin yakında faaliyete geçeceğini belirtti.

        Kentte 500 kişilik çağrı merkezi için yer konusunun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle çözüldüğünü aktaran Köse, İŞKUR üzerinden de 2 bin 500 kişinin istihdam edileceğini kaydetti.

        Köse, Süleymaniye Kayak Merkezi projesinde imar sorunun çözüldüğünü, Kelkit ilçesine bağlı Sadak köyü sınırlarındaki Satala Antik Kenti'nin, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olacağını inandığını ifade etti.


        Köse, Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın yıl sonu itibariyle tamamlanacağına işaret ederek, "Havalimanının şehirle bağlantısı asıl meselemiz. Köse dağındaki ulaşımı konforlu hale getirmek adına tünel talebi var. Bu haklı bir talep ve ihtiyaç. Tünelin proje çalışmaları başlatıldı. Proje bittikten sonra yatırıma teklif edilecek. Bir taraftan tünelin yapılması noktasında girişimlerde bulunurken diğer taraftan da alternatif yol yapımını takip ediyoruz." diye konuştu.

        Sağlıkta sürdürülen çalışmalara değinen Köse, Torul'a ek hastane binası, Köse'ye ise yeni hastane yapılacağını bildirdi.


        Gümüşhane'de diş hastanesi, aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezinin kazandırılacağı bilgisini paylaşan Köse, ayrıca Kelkit ilçesinde aile sağlığı merkezi ve 112 istasyonu yapılmasını planladıklarını sözlerine ekledi.

        Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, İl Genel Meclisi Başkanı Av. Eşref Balki, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Sena Kurt, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Umut Tokel, AK Parti Gümüşhane Merkez İlçe Başkanı Halil İbrahim Karahanoğlu katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

