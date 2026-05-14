        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nda çalışmalar devam ediyor

        Gümüşhane Valisi Cevdet Atay ve Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Gümüşhane'nin Köse ilçesindeki Bayburt-Gümüşhane Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 16:55 Güncelleme:
        Salyazı köyünde çalışmaları devam eden havalimanı inşaatında incelemelerde bulunan Vali Atay ve Vali Eldivan, yetkililerden bilgi aldı.

        Atay, burada yaptığı açıklamada, havalimanının bölge için önem arz ettiğini söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun projeyi yakından takip ettiğini belirten Vali Atay, havalimanının yaklaşık 28 bin metrekare civarında planlandığını ve 3 kilometre piste sahip olduğunu kaydetti.

        Atay, "Bayburt'a, Gümüşhane'ye ve Erzincan'a hitap edecek olan bu havalimanı inşallah bir an önce biter ve bölge halkının hizmetine sunulur. Standardı yüksek uluslararası düzeyde bir havalimanı." dedi.

        Vali Eldivan ise Bayburt-Gümüşhane Havalimanı için geri sayıma başladıklarını ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı gereği Allah izin verirse 2026 yılının son çeyreğinde burası hizmete açılacak. Hem Bayburt hem de Gümüşhane sabırsız bir şekilde bekliyor. Tabii kamuoyunda bazen spekülasyonlar da oluyor. Allah izin verirse bu yılın sonuna havalimanı yetişecek." diye konuştu.

        Havalimanında fiziki çalışmaların ciddi ilerleme kaydettiğini anlatan Eldivan, altyapıların tamamlandığını, pistin ise bitmiş duruma geldiğini aktardı.

        Eldivan, havalimanının bölge için önemli bir yatırım olduğuna işaret ederek, "Çünkü hem dışarıya göçü engelleyecek hem de bizim gurbetteki vatandaşlarımızın Gümüşhane'ye, Bayburt'a ve bölgeye daha kolay erişimi için ciddi bir avantaj sağlayacak." dedi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        İthal altını ocaklarda erittiler
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Çatıya yıldırım düştü! Yaralılar var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Yargıtay, Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini açıkladı! Kan donduran ayrıntılar...
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        Etimesgut Havalimanı'nda yoğun çalışma
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Fenerbahçe'den Salah bombası!
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Cannes'da boy gösterdiler
        'Hiyerarşi' krizi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi: Tayvan kritik konu
        Zirvede 104 hafta!
