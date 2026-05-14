Derecik'te "2. Bilim Şenliği" yapıldı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde "2. Bilim Şenliği" düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce spor salonunda gerçekleştirilen şenlikte öğrenciler, geri dönüşüm malzemelerini kullanarak hazırladıkları ürünleri sergiledi. Şenlikte, doğanın korunması, çevre bilinci, geri dönüşüm ve teknoloji temalı çalışmalar ön plana çıktı. Geçen yıl hazırladığı projeyle TEKNOFEST'e davet edilen öğrenci Aram Kaynak da şenlikte yeni projesini tanıttı. Şenliğe Derecik Kaymakamı Sezai Demirci, Belediye Başkan Vekili Mesut Tekin, kurum amirleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

