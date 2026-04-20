Derenin taşması sonucu su altında kalan Şemdinli-Derecik kara yolu dronla görüntülendi
Hakkari'de derenin taşması sonucu bir bölümü su altında kalan Şemdinli-Derecik kara yolu, dronla görüntülendi.
İlçede iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Şemdinli ilçesinin Boğazköy mevkisinde derenin taşması sonucu su altında kalan kara yolunda iki gündür ulaşım sağlanamıyor.
Karayolları ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bölgede bazı vatandaşların, çamur ve balçıkla kaplanan yolda yürüyerek ilerlemeye çalıştığı görüldü.
Söz konusu güzergah, dronla kaydedildi.
