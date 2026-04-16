        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Hakkari-Van kara yolu heyelan nedeniyle taşıt trafiğine kapatıldı

        Hakkari-Van kara yolu heyelan nedeniyle taşıt trafiğine kapatıldı

        Hakkari Valiliği, Hakkari-Van kara yolunda heyelanın meydana geldiği bölgede akıntının artması ve riskin büyümesi nedeniyle güzergahın geçici olarak araç trafiğine kapatıldığını duyurdu.

        Giriş: 16.04.2026 - 20:32 Güncelleme:
        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Hakkari-Van 400-36 Devlet Yolu'nun 39. kilometresinde Akçalı mevkisinde heyelanın yaşandığı bölgede akıntının arttığı, riskin büyüdüğü ve yolda çökmelerin oluştuğu ifade edildi.

        Bu nedenle vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla söz konusu güzergahın geçici olarak tüm taşıt trafiğine kapatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İlgili kurumlarımız tarafından bölgede gerekli güvenlik, teknik inceleme ve alternatif güzergah oluşturma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Yolun yeniden ulaşıma açılmasına ilişkin gelişmeler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır. Vatandaşlarımızın yetkili kurumlar tarafından yapılacak açıklama, uyarı ile yönlendirmelere riayet etmeleri önem arz etmektedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump'tan Lübnan'da ateşkes açıklaması
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan ihraç polis hesaba girip 2 kişiyi silmiş!
        Bugün Ne Oldu? 16 Nisan 2026'nın haberleri
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Güneşte bahar gölgede kış
        ABD Savunma Bakanı: Abluka devam edecek
        Diyarbakır'da kaydedildi! Kısa sürede yakalandı!
        Saldırgana müdahale eden kahraman veli konuştu!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        MHP Teşkilatı feshedildi
        Dehşet grubu C31K kapatıldı!
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        Paylaşımla panik yaratanlara gözaltı
        "Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum!
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        En etkili 100 kişi seçildi
        Dolar bazında zirveye dönüş
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        Benzer Haberler

        Yüksekova'da hareketli dakikalar: Okuldaki ihbar asılsız çıktı
        Yüksekova'da hareketli dakikalar: Okuldaki ihbar asılsız çıktı
        Yüksekova'da kütüphane önünde kuyruk
        Yüksekova'da kütüphane önünde kuyruk
        Hakkari'de öğrencilerin başarısı kupayla taçlandı
        Hakkari'de öğrencilerin başarısı kupayla taçlandı
        Vali Taşyapan heyelan bölgesinde
        Vali Taşyapan heyelan bölgesinde
        Hakkari'de kurt saldırısı, çok sayıda hayvan telef oldu
        Hakkari'de kurt saldırısı, çok sayıda hayvan telef oldu
        Hakkari-Van yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor
        Hakkari-Van yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor