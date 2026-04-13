        Hakkari'de 8 yılda 32 bin öğrenciye yüzme eğitimi verildi

        Hakkari'de "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesi kapsamında 8 yılda yaklaşık 32 bin öğrenciye eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 12:24 Güncelleme:
        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 8 yıl önce başlatılan proje devam ediyor.

        Kurumların tahsis ettiği araçlarla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yarı olimpik havuza götürülen öğrenciler, antrenörlerden aldıkları eğitimle yüzmeyi öğreniyor.

        Temel eğitimden sonra yetenekli öğrenciler, ileri seviye yüzme kurslarına yönlendirilerek bu branşa kazandırılıyor.

        - "Öğrencilerimizi yüzme branşıyla buluşturmaya devam ediyoruz"

        Projenin koordinatörlüğünü yürüten İl Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Hanlıgil, AA muhabirine, projenin 2018'den bu yana kesintisiz sürdüğünü söyledi.

        Projeyle bugüne kadar 32 bin öğrenciye yüzme eğitimi verildiğini belirten Hanlıgil, "Öğrencilerimizi yüzme branşıyla buluşturmaya devam ediyoruz. Bu sene ikinci sınıf öğrencilerimiz, eğitim öğretim yılı boyunca yüzme eğitimi alacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün usta öğreticileri ve antrenörleri görev yapıyor. Projemiz, haziran ayında sona erecek, eylülde yeniden başlayacak." diye konuştu.

        Hanlıgil, yetenekli öğrencilerin antrenörler tarafından seçilerek farklı branşlara yönlendirildiğini dile getirdi.

        Tesis amiri ve yüzme antrenörü Süleyman Er de öncelikli hedeflerinin il genelindeki tüm ikinci sınıf öğrencilerine ulaşmak olduğunu, yüzme branşını kentte geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

