Hakkari'de çığ düşme anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Hakkari'de Sümbül Dağı'ndan çığ düşme anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kent merkezindeki 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'nda yamaçtan kar kütlesinin kayması sonucu çığ meydana geldi. Çığ sonucu toz bulutu şeklinde yamaçtan düşen kar yığınları, Zap Suyu'na kadar ulaştı. Çığ anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.