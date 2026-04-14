Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Hakkari Haberleri Heyelan oluşan Hakkari-Van kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

        Heyelan oluşan Hakkari-Van kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

        Heyelan meydana gelen Hakkari-Van kara yolunda ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 11:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 13 Nisan'da Hakkari-Van kara yolunun Akçalı mevkisinde heyelan meydana geldiği belirtildi.

        Karayolları 114. Şube Şefliği yol ağında bulunan güzergahta oluşan heyelanın yaklaşık 200 metrelik alanda etkili olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Olayın ardından ilgili kurum ve ekiplerimiz hızla bölgeye sevk edilmiş, yol güvenliği, ulaşımın devamlılığı ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında ekskavatör, 2 yükleyici, greyder, kanal kazıcı, 5 kamyon, ekip aracı ve trafik ekibi aracı görevlendirilmiş, toplamda 20 personel ile müdahale çalışmaları sürdürülmektedir. Mevcut durumda yol, kontrollü olarak trafiğe açık tutulmakta olup sürücülerimizin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri, görevli ekiplerin yönlendirmelerine uymaları önem arz etmektedir."

        Açıklamada, Valilik koordinasyonunda karayolları, AFAD, emniyet ve ilgili tüm birimler tarafından sahadaki çalışmaların titizlikle takip edildiği, ulaşımın en kısa sürede tamamen güvenli hale getirilmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiği aktarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

