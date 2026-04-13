Hakkari'de heyelan nedeniyle entegre katı atık tesisi zarar gördü

Hakkari'de meydana gelen heyelan nedeniyle entegre katı atık tesisi ve sahasında hasar oluştu.



Kentte son günlerde etkili olan sağanak ve karla karışık yağmur sonucu Bağışlı köyü Aşağıkayacık mezrası yakınındaki katı atık tesisi ve sahasında çatlaklar, çökme ve toprak kayması meydana geldi.



Şemdinli Belediye Başkanı ve Katı Atık Yönetim Birliği Başkanı Fahri Şakar, tesisin olduğu bölgeye giderek incelemelerde bulundu.



Şakar, basın mensuplarına, önceki günlerde etkili olan yağışların ardından tesisin bulunduğu alanda heyelan meydana geldiğini söyledi.



Heyelanda yaklaşık 2 milyon metreküp toprağın kaydığını tahmin ettiklerini belirten Şakar, şunları kaydetti:



"Buradaki proje 2011 yılında başlatılan ve yüzde 85 Avrupa Birliği hibeli bir projedir. Bakanlığımızın kararı doğrultusunda tesisimizi kapattık. Şu anda sahaya çöp almıyoruz. Çöpler, daha önce olduğu gibi ilçelerdeki vahşi depolama alanlarına dökülecek. Tesisimizde şu an ciddi bir hasar var. Onarım noktasında bir çalışmamız söz konusu değil çünkü risk devam ediyor. 2 milyon metreküp bir topraktan bahsediyoruz. Süreçle ilgili Bakanlığımızla görüşmelerimiz devam ediyor."



Şakar, binaların durumunun kötü olduğunu, bölgede derin yarıkların oluştuğunu ve toprak kütlesinin yola doğru ilerlemeye devam ettiğini dile getirdi.



Heyelan sonrası Van-Hakkari kara yolunun Akçalı köyü yakınında çatlaklar ve çökme oluştu.



Bölgeye yönlendirilen Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, iş makineleriyle kazı ve dolgu çalışması yaptı.



Söz konusu güzergahta ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

