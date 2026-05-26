        Hakkari Haberleri Hakkari'de bayramlaşma programı düzenlendi

        Hakkari Valiliği'nde Kurban Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 21:03 Güncelleme:
        Vali ve Belediye ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, Valilikte düzenlenen programda protokol üyeleri, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, basın mensupları, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Katılımcıların bayramını kutlayan Taşyapan, Kurban Bayramı'nın birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren müstesna günlerden biri olduğunu ifade etti.

        Bayramlarda akraba, komşu ve dost ziyaretlerinin toplumsal bağları güçlendirdiğine işaret eden Taşyapan, Kurban Bayramı'nın tüm islam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diledi.

        Taşyapan ardından, belediye bünyesindeki birimleri ve 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ederek personelin bayramını kutladı.

        Hakkari Devlet Hastanesine de geçerek sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Taşyapan, personel ve tedavi gören vatandaşlarla bayramlaştı.


        Taşyapan'a, Vali Yardımcıları Cüneyt Zor ve Burak Gürbüz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz ve İl Emniyet Müdürü Attila Ayata eşlik etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

