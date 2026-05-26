        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Hakkari'de yolcu otobüsünde 12 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu otobüsündeki İran uyruklu bir kişinin üzerinde ve valizindeki kıyafetlere emdirilmiş halde 12 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Giriş: 26.05.2026 - 20:54 Güncelleme:
        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda ilçede yolcu otobüsündeki İran uyruklu bir kişinin üzerinde ve valizinde yapılan aramada kıyafetlere emdirilmiş halde 12 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump, sağlık durumunu paylaştı
