        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        Hakkari'de kaçakçılık operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı

        Hakkari'de görevi kötüye kullanarak kaçakçılık faaliyetlerinde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 10:51 Güncelleme:
        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Yüksekova ilçesinin Esendere beldesinde rüşvet, nüfuz ticareti suçu, göçmen kaçakçılığı ve görevi kötüye kullanarak kaçakçılık faaliyetlerinde bulunan bir organizasyon tespit edildi.

        Güvenlik güçlerinin 4 ay süren teknik takip çalışmaları sonucu çökertilen organizasyona yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı.

        Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız kalaşnikof, tabanca ile bu silahlara ait fişekler ve sahte pasaport ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        2 belediyede 11 tutuklama
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        "Çocuğum var git ne olur yapma" Aynasına vurdu! Dinlemedi...
        28 gün sonra evine dönüyor!
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        Köprünün kitabesi çıktı, sırrı çözüldü
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Artemis II mürettebatı Dünya'ya döndü
        İki kişi sele kapılmıştı... Son anları ortaya çıktı!
        "Önümüzdeki sene daha farklı yerde olacağız!"
        Deport edildi
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        Haftanın Kitapları
        Dublajın altın çağı bitti mi?
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Benzer Haberler

        Hakkari'de heyelan nedeniyle Entegre Katı Atık Tesisi'ndeki faaliyetler dur...
        Hakkari'de heyelan nedeniyle Entegre Katı Atık Tesisi'ndeki faaliyetler dur...
        Hakkari'de trafiği tehlikeye soktuğu belirlenen motosikletliye para cezası
        Hakkari'de trafiği tehlikeye soktuğu belirlenen motosikletliye para cezası
        Hakkari'de fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu
        Hakkari'de fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu
        Hakkari'de İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası"na tepki
        Hakkari'de İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası"na tepki
        Hakkari'de öğrenciler doktorluk mesleği anlatıldı
        Hakkari'de öğrenciler doktorluk mesleği anlatıldı
        Yüksekova'da kar ve sis etkili oldu: Görüş mesafesi 20 metreye düştü
        Yüksekova'da kar ve sis etkili oldu: Görüş mesafesi 20 metreye düştü