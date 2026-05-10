Hakkari'nin Şemdinli-Derecik kara yoluna düşen kaya parçaları temizlendi

Hakkari'nin Şemdinli-Derecik kara yoluna düşen kaya parçaları, ekiplerin çalışmasıyla temizlendi. Yaylapınar köyü yakınlarında yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü. Ulaşıma kapanan kara yolundaki sürücülerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Karayolları 117. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi. Çalışma sonucunda yoldaki kaya parçaları temizlendi ve ulaşım tek şeritten kontrollü sağlandı.

