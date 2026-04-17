        Heyelanın meydana geldiği Hakkari-Van kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 17:44 Güncelleme:
        Kara yolunun 36. kilometresindeki Akçalı köyü yakınında toprak kaymasının devam etmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

        Yolun bulunduğu alanın metrelerce Zap Suyu'na doğru çökmesi sonucu hasar meydana gelen yolun iki tarafında uzun araç kuyrukları oluştu.

        AFAD ve UMKE ekiplerinin hazır bekletildiği bölgede yoğun mesai harcayan Karayolları ekipleri, yolun geçtiği alanda dolgu işlemi yaparak araçların geçişini sağlamaya çalıştı, Kızılay ekipleri de yolda bekleyenlere ikramlarda bulundu.

        Devlet Su İşleri ve İl Özel İdaresinin de destek verdiği çalışmaların aralıksız sürdüğü güzergahta, yamaçtan zaman zaman taş ve toprak yığınının düştüğü gözlendi.

        Bölgede incelemelerde bulunan Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, çalışmalarla ilgili Karayolları 11. Bölge Müdürü Demirhan Erol ve DSİ 17. Bölge Müdürü Cihan Aksoy'dan bilgi aldı.

        Taşyapan, AA muhabirine, heyelanın etkilerini ortadan kaldırmak için ekiplerin var güçleriyle çalışmaya devam ettiğini söyledi.

        Bölgede büyük heyelanın söz konusu olduğunu belirten Taşyapan, şunları kaydetti:

        "Heyelanla birlikte yolumuzun zemini de kaydığı için yolu trafiğe açık tutmakta zorlandığımızı vatandaşlarımızın bilmesini istiyorum. Arkadaşlarımız gece gündüz çalışarak küçük taşıtlara ara ara geçiş sağlayabilmekteler ama bu can güvenliğimizin sıfır olduğu anlamına gelmiyor. Büyük araçların geçişini tamamen durdurmuş bulunuyoruz. Bu yolu kullanacak ağır tonajlı tırlar ve yüksek tonajlı kamyonların alternatif güzergahları kullanmalarını öneriyoruz ama küçük taşıtlarımızın ara ara durdursak da geçişlerini vermeye çalışıyoruz."

        - "Buraya alternatif yol güzergahları planlıyoruz"

        Risk faktörünün çok artması durumunda yolu tamamen kapatmak zorunda kalabileceklerini bildiren Taşyapan, "Buraya alternatif yol güzergahları planlıyoruz. Şu an Karayolları, Devlet Su İşleri, İl Özel İdaremiz, bütün ekipmanlarıyla bu güzergahı oluşturmanın çabası içindeler. Zap Suyu'nun Hakkari istikametine giden sol kısmında bu güzergahı oluşturarak küçük araçların geçişini oradan vermiş olacağız. Bu konuda gayretlerimiz sürüyor." dedi.

        Taşyapan, vatandaşlardan ve sürücülerden acil olmadıkça söz konusu güzergahı kullanmamalarını isteyerek, "Tüm vatandaşlarımızdan özür diliyoruz ama onların can güvenlikleri için de bu kısıtlamaları yapmak zorundayız." şeklinde konuştu.

        Bölgedeki jandarma ve Karayolları ekiplerinin uyarılarının dikkate alınması gerektiğini ifade eden Taşyapan, şunları dile getirdi:

        "Bu gayretlerle inşallah yakın zamanda alternatif güzergahımızı açtığımız zaman bu sıkıntımız daha da aza inecek ve yolumuz büyük oranda trafiğe açılmış olacak. Yolun kayan kısmında da yeni bir projelendirme ve ekiplerimizin teknik raporlarına göre orada da çalışma devam edecek. Yolda gündüz saatlerinde küçük arabalara imkan verdiği ölçüde geçiş sağlamaya çalışacağız. Yalnız gece karanlığında bölgedeki kaymaları görmeme durumu olduğu için akşam saat 09.00 ile sabah 06.00 arasında yolu tamamen trafiğe kapatmayı planlıyoruz. Bu kararın tek amacı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğidir."

        Taşyapan'a, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, Vali Yardımcısı Orçun Cüneyt Zor ile AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya eşlik etti.

        Bu arada heyelan nedeniyle hasar gören Entegre Katı Atık Tesisi'nin bulunduğu alan, yol ve bölgedeki çalışmalar dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        Petrol sert düştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Bugün Ne Oldu? 17 Nisan 2026'nın haberleri:
        Barrack Habertürk'e konuştu
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        Seçil Erzan yeniden yargılanacak
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Tuncay Sonel açığa alındı
        Katil zanlısı üniversite öğrencisi! Kapıyı çaldı cinayeti işledi!
        Türkiye stratejik bir pazar ve üretim üssü
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Hâlâ rap kariyerinden para kazanıyor
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Zengin cesareti
        Hakkari-Van kara yolu gece kapalı olacak
        Hakkari-Van kara yolunda çalışmalar sürüyor, ulaşım kontrollü sağlanıyor
        Hakkari'de okul önlerinde güvenlik tedbirleri artırıldı
        Hakkari-Van kara yolu trafiğe açıldı
        Hakkari-Van kara yolu heyelan nedeniyle taşıt trafiğine kapatıldı
        Yüksekova'da hareketli dakikalar: Okuldaki ihbar asılsız çıktı
