Van ve Hakkari'de karla mücadele çalışmaları sürüyor
Van ve Hakkari'de kardan kapanan yolların açılması için çalışmalar devam ediyor.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, önceki gün etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 30 mahalle ve mezra yolunda çalışma başlatıldı.
Zorlu bölgede yürütülen çalışma sonucu söz konusu yollardan 26'sını açan karla mücadele ekipleri, kalan bir mahalle ve 3 mezra yolunu açmak için çaba gösteriyor.
Hakkari
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de ilkbaharda karla mücadele çalışmaları sürüyor.
İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu üs bölgesinin yolunu açmaya çalışıyor.
Zorlu arazi şartlarına rağmen kar örtüsü altında adeta tünel açarak ilerleyen ekipler, yolu en kısa sürede ulaşıma açmayı hedefliyor.
