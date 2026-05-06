        Van ve Hakkari'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

        Van ve Hakkari'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

        Van ve Hakkari'de kardan kapanan yolların açılması için çalışmalar devam ediyor.

        Giriş: 06.05.2026 - 10:20 Güncelleme:
        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, önceki gün etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 30 mahalle ve mezra yolunda çalışma başlatıldı.

        Zorlu bölgede yürütülen çalışma sonucu söz konusu yollardan 26'sını açan karla mücadele ekipleri, kalan bir mahalle ve 3 mezra yolunu açmak için çaba gösteriyor.

        - Hakkari

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de ilkbaharda karla mücadele çalışmaları sürüyor.

        İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu üs bölgesinin yolunu açmaya çalışıyor.

        Zorlu arazi şartlarına rağmen kar örtüsü altında adeta tünel açarak ilerleyen ekipler, yolu en kısa sürede ulaşıma açmayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        Sümbül Dağı mayısta beyaza büründü
        Berçelan'daki büyük su arızası giderildi
        Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünelle...
        Yüksekova'da askeri üs bölgesi yolunda karla mücadele çalışması sürüyor
        TSK'dan Hakkari'de heyelan bölgesine 40 metrelik köprü
        Yüksekova'da evin duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı