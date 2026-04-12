Hatay'da aranan 10 firari hükümlü yakalandı

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 10 firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, İskenderun, Kırıkhan ve Erzin ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K.D, S.S, A.O, S.A, M.R.B, T.E.K, F.K, B.K.A. ve M.D. ile FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan B.K. yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

