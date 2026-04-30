        Hatay Haberleri Hatay'da "Güvenli Okul Güvenli Gelecek" projesi kapsamında seminer düzenlendi

        Hatay'da "Güvenli Okul Güvenli Gelecek" projesi kapsamında seminer düzenlendi

        Hatay'ın Defne ilçesinde öğretmenlere, "Güvenli Okul Güvenli Gelecek" projesi kapsamında seminer verildi.

        Giriş: 30.04.2026 - 19:43
        Hatay Valiliği yürütücülüğündeki proje kapsamında öğrencilerin daha güvenli, sağlıklı ve başarılı bir geleceğe hazırlanması amacıyla ilçedeki bir özel okulda öğretmenlere yönelik seminer düzenlendi.

        Valilik, kaymakamlık ile Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) işbirliğinde gerçekleştirilen seminerde konuşan Vali Mustafa Masatlı, okulların sadece derslerin işlendiği veya müfredatın takip edildiği bir yapı olmadığını belirterek, çocukların güvenlik ihtiyacının karşılandığı, değer gördüğü ve hayata hazırlandığı önemli yaşam alanlarından biri olduğunu söyledi.

        Masatlı, eğitimde güvenliğin sadece okul kapısında alınan tedbirlerden ibaret olmadığını ifade ederek, çocukların hayatına dokunan bütün alanlarla birlikte bunun yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi.

        Çocukların güvenliğinin okul bahçesinde başladığını fakat orada noktalanmadığını vurgulayan Masatlı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Güvenlik, sınıfta, evde, arkadaş çevresinde, sosyal medyada, dijital oyunlarda ve ekran başında devam eder. Dolayısıyla eğitim güvenliği çocuğun hayatını kuşatan bütün riskleri alan bir alandır ve burada bizim sorumluluklarımız vardır. Hatay'da hayata geçirdiğimiz 'Güvenli Okul Güvenli Gelecek' projesiyle aslında yalnızca risklerin azaltılmasını değil, çocuklarımızın da geleceğini koruma altına almamız gerekiyor. Çocuklarımızı korumak sadece bugünü değil, yarınlarımızı, ailemizi, toplumu ve Hatay'ımızın da bu manada geleceğini korumak anlamındadır."

        Projenin merkezinde öğretmenlerin bulunduğunu belirten Masatlı, öğrencilerin yüzündeki değişimi, sessizliği, içine kapanışı, ders başarısındaki düşüşü ve devamsızlığındaki artışı ilk önce eğitimcilerin fark ettiğini söyledi.

        Masatlı, İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen okul ve çevresiyle ilgili güvenlik tedbirlerine ilişkin genelge ve "Güvenli Okul Güvenli Gelecek" projesinin birbirini destekleyen güçlü bir yapı oluşturacağını aktararak, "Bu çalışmayı yalnızca dönemsel bir faaliyet değil, sahadan gelen verilerle geliştirilen, kurumlarımız arasında düzenli koordinasyonla güçlendirilen ve değişen risk alanlarına göre sürekli güncellenen kalıcı bir güvenli eğitim modeli olarak görüyoruz." dedi.

        SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Prof. Dr. Okan Sarıgöz ve Doç. Dr. Sezai Demir tarafından öğretmenlere, "Tehlikeli dijital oyunlar ve çocuklara etkileri", "Akademik başarıda düşüş: Nedenler, risk faktörleri ve önleyici müdahale stratejileri" ile "Risk altındaki öğrencilerde aile içi dinamikler ve davranışsal değişimlerin erken tespiti" başlıklarında seminer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

