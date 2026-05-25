Hatay'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde hırsızlık şüphelisi kişi tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde iki hırsızlık olayının yaşanması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Yeni Mahalle ile Kurtdere Mahallesi'ndeki iki ayrı adresten inşaatta kullanılan çeşitli el aletlerinin çalındığını belirledi. Olayların şüphelisinin G.E. (42) olduğunu tespit eden ekipler, söz konusu kişiyi çalıntı malzemelerle yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

