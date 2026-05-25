Hatay'da otoyol jandarmasından bayram öncesi trafik denetimi

Hatay'da otoyol jandarmasınca Kurban Bayramı öncesinde trafik denetimi yapıldı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Adana-İskenderun Otoyolu'nun Erzin ilçesi sınırlarında "Bayram sensiz olmaz" mesajıyla denetim yaptı. Dron destekli uygulamada durdurulan sürücüler ve yolcuların bayramını kutlayan ekipler, trafik kurallarına uyulması uyarısında bulundu. Ekipler, şehirler arası otobüsleri de denetledi. Kentte otoyol jandarmasının denetimlerinin bayram tatili süresince devam edeceği belirtildi.

