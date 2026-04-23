Hatay'da İlçe Emniyet Müdürleri koltuklarını çocuklara devretti

Hatay'ın Belen ve İskenderun İlçe Emniyet Müdürleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuklarını öğrencilere bıraktı.



Belen İlçe Emniyet Müdür Vekili Şeyma Cevizoğlu, Gazi Abdurrahman Paşa İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Zeynep Eker ve beraberindekileri makamında ağırladı.



Öğrencinin bayramını kutlayan Cevizoğlu, koltuğunu temsili olarak Eker'e devretti.



İskenderun ilçesinde de İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, Mevlana Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ayaz Ömür Yıldırım'a koltuğunu bıraktı.



Yıldırım, telsizden polislere anons geçti.



Ziyaret sonunda Yıldırım ve beraberindekiler Güneş ile fotoğraf çekildi.



