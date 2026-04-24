Hatay'da "Kadın Emeği Yöresel Ürünler Pazarı" açıldı

Hatay Valiliği öncülüğünde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kentin sosyal ve ekonomik hayatını yeniden canlandırmak amacıyla hayata geçirilen Hayat Hatay Projesi kapsamında kurulan "Kadın Emeği Yöresel Ürünler Pazarı" düzenlenen törenle açıldı.





Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Belen ilçesindeki tarihi Kanuni Sultan Süleyman Kervansarayı'nda kurulan pazarın açılışında, depremden etkilenen kadın kooperatiflerinin yeniden üretime geçebilmesi ve pazarlama yapabilmeleri için fiziki ve maddi destek sağladıklarını söyledi.



Valilik olarak kadın üreticilere yönelik destekleri artırdıklarını ifade eden Masatlı, il genelinde 31 prefabrik iş yerinin kadınlara tahsis edildiğini, ayrıca ürünlerin depolanması ve sevkiyatı için Belen'de lojistik merkez kurulduğunu belirtti.



Kadın kooperatiflerinin sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar da yaptıklarını vurgulayan Masatlı, şöyle konuştu:



"Şu anda Türkiye'de en fazla kadın kooperatifinin olduğu il durumundayız. Kadın kooperatiflerimize olan desteklerimiz devam ediyor. Onların gerek eğitim çalışmaları gerek pazarlama imkanlarının arttırılması noktasında ve bugün de Belen'deki kervansarayımızda kadınlarımıza yeni bir pazar oluşturduk. Depremin ilk anından itibaren burada umudun yeşermesinde, üretimin yeniden sağlanmasında, şehrimizin yeniden eski günlere gelmesinde kadınlarımızın vermiş olduğu destek, çaba ve özveriden dolayı çok teşekkür ediyorum. Buradaki pazarımızın da kadınlarımızın yapmış olduğu ürünlere destek olacağını düşünüyoruz. "



Vali Masatlı, vatandaşların Hayat Hatay çatısı altında faaliyet gösteren 53 kadın kooperatifinin üretmiş olduğu ürünleri tercih etmelerini ve kurulan pazardan alışveriş yaparak destek vermelerini istedi.



Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar pazarı gezdi.



Programa AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Belen Kaymakamı Onur Şan, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

