Hatay'da öğrencileri kapıda karşılayan polis memuru ödüllendirildi

Hatay'da güvenlik tedbirleri kapsamında görevlendirildiği okulda öğrencileri kapıda karşıladığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedilen polis memuruna ödül verildi. Okullardaki güvenliğin artırılması amacıyla İskenderun ilçesi Nene Hatun Anaokulu'na görevlendirilen polis memuru Ahmet Didin'in, öğrencileri tek tek karşıladığı anlar okulun güvenlik kamerasınca görüntülendi. Davranışı dolayısıyla takdir toplayan Didin, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş tarafından ödüllendirildi. Güneş, makamında kabul ettiği Didin'e hediye takdim etti.

