        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Hatay'da koruma altındaki Milleyha Sulak Alanı göçmen kuşların uğrak noktası oluyor

        SALİM TAŞ - Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Sulak Alanı, çok sayıda göçmen kuşun uğrak noktası oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 11:32 Güncelleme:
        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 2021'de "sulak alan" ilan edilen, geçen yıl da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "doğal sit alanı" olarak tescillenen ve koruma alanı 126 hektardan 383 hektara çıkarılan Milleyha, kuşların göç yollarındaki en önemli durakları arasında yer alıyor.

        Havaların ısınmaya başlamasıyla kuş popülasyonunun yoğunlaştığı Milleyha'da turna, leylek, sakarmeke, balıkçıl gibi çok sayıda göçmen kuş gözlemleniyor.

        Göçmen kuşların önemli bir dinlenme ve beslenme alanı olan bölge, kuş gözlemcileri ve doğa fotoğrafçılarının da uğrak noktası arasında yer alıyor.

        - "Burada inanılmaz kuş çeşitliliği var"

        Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, AA muhabirine, Milleyha'nın deniz ile kara arasında tatlı ve tuzlu suyun dengede bulunduğu nadir sulak alanlardan biri olduğunu söyledi.

        Bölgenin kuşların göç yolu üzerindeki önemli bir durak noktası olduğunu anlatan Atik, kuşların binlerce kilometre kat ettikten sonra burada dinlenip beslendiğini ve ardından Avrupa'ya doğru yolculuklarını sürdürdüklerini belirtti.

        Baharla bölgedeki kuş hareketliliğinin de arttığını, bölgede yoğun kuş hareketliliğinin yaşandığını ifade eden Atik, şöyle konuştu:

        "Nisan ayının gelmesiyle on binlerce kuş buraya geliyor, burada dinleniyorlar. Sonbaharda yavrularıyla birlikte yine aynı bölgeye geliyorlar. Nasıl ki şehirler arası yolda dinlenme tesislerinde mola veririz, kuşlar da burada mola veriyor, ondan sonra yolculuklarına devam ediyorlar. Burada inanılmaz kuş çeşitliliği var. Tür sayısı 317'yi geçmiş durumda, Türkiye'de yalnızca Milleyha'da görülen 15-16 tür bulunuyor. Bu açıdan buranın öneminin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor."

        Atik, bu yıl yağışlarla bölgenin daha fazla su tuttuğunu ve bu durumun daha fazla sayıda göçmen kuşun bölgeye gelmesini sağladığını belirtti.

        - "Burası Türkiye'ye en çok yeni kuş türü katkısı sağlayan alan"

        Kuş gözlemcisi Ali Atahan da Milleyha'nın Türkiye'deki en zengin kuş alanlarından biri olduğunu belirtti.

        Milleyha'nın coğrafi konumunun kuşlar açısından büyük avantaj sağladığını vurgulayan Atahan, "Milleyha Afrika üzerinden göç yoluyla Türkiye'ye gelen kuşların ana uğrak yerlerinden biri, aynı zamanda Akdeniz kıyı şeridinde bulunması nedeniyle deniz kuşlarına da ev sahipliği yapıyor." dedi.

        Atahan, bölgenin yalnızca göç dönemlerinde değil, kış aylarında da Orta ve Güney Asya'da dağılım gösteren bazı kuş türlerine ev sahipliği yaptığını ifade etti.

        Bu yıl yağışların iyi gitmesiyle alandaki su seviyesinin yükseldiğini belirten Atahan, şöyle devam etti:

        "Kış boyunca su seviyesi oldukça yüksek gitti. Avcılığın da azalmasıyla kuş sayısında ciddi artış gördük. Önceden ördek çeşitliliği fazlaydı ancak birey sayısı azdı. Bu yıl ise sayılar yüzleri aştı, hatta bine yaklaşan günler oldu. Son 20 yılı düşündüğümüz zaman burası Türkiye'ye en çok yeni kuş türü katkısı sağlayan alan. O nedenle Türkiye'nin birçok yerinden çok sayıda kuş gözlemcisi her yıl buraya geliyorlar."

        Kuş gözlemcisi Erol Yüksek ise yağışlarla su seviyesinin yükseldiği Milleyha Sulak Alanı'nda bu yıl daha fazla kuş gözlemlediklerini ifade etti.

        Doğa fotoğrafçısı Meriç Aktar, yıllardır göçmen kuşları fotoğrafladığı Milleyha'nın "doğal sit alanı" olarak tescillenerek koruma alanının artırılmasıyla daha temiz bir görünüme kavuştuğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        Çocuklarda artan şiddet alarmı!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Bakan Gürlek'ten 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Zengin cesareti
        Gözyaşlarını tutamadı
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        Sessizliğini bozdu
        İngiltere Başbakanı Starmer'a istifa çağrısı
        Çatışmaları ortak
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
        Ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı
        Hatay'da iş yerinden hırsızlık yapan 5 zanlı tutuklandı
        Hatay'da jandarma ekiplerinden hırsızlara yönelik operasyon: 5 şüpheli tutu...
        Dronlu denetimde kırmızı ışıkta geçtiği için ceza yiyen sürücü: "Keşke bile...
        Arsuz'da ev alevlere teslim oldu
        Başkan Öntürk Arsuz'daki yatırımları inceledi
