Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Hatay'da mayısta yapılan uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 77 şüpheli tutuklandı

        Hatay'da mayısta yapılan uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 77 şüpheli tutuklandı

        Hatay'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 159 şüpheliden 77'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2026 - 09:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da mayısta yapılan uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 77 şüpheli tutuklandı

        Hatay'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 159 şüpheliden 77'si tutuklandı.

        Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince mayısta yürütülen operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 159 şüpheli gözaltına alındı.

        Çalışmalarda 57 bin 131 sentetik uyuşturucu hap, 4 kilo 976 gram sentetik uyuşturucu, 3 kilo 537 gram esrar, 969 ecza hapı, 18 kök Hint keneviri ve 4 gram eroin ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 77'si tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        Trump: İran gerçekten anlaşma yapmak istiyor
        Trump: İran gerçekten anlaşma yapmak istiyor
        Ağabey kardeşi silahla taradı... Bir aileye kanlı pusu!
        Ağabey kardeşi silahla taradı... Bir aileye kanlı pusu!
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Bir aileden geriye sadece çocuk kaldı!
        Bir aileden geriye sadece çocuk kaldı!
        Dünyanın en nadir hastalığı!
        Dünyanın en nadir hastalığı!
        Doblo yuvasına dönüyor
        Doblo yuvasına dönüyor
        Evi, dükkanı, arsası olanlar dikkat!
        Evi, dükkanı, arsası olanlar dikkat!
        Zaman aşımına dikkat!
        Zaman aşımına dikkat!
        4 bölge için sağanak yağmur uyarısı! Karadeniz'de sel tehlikesi
        4 bölge için sağanak yağmur uyarısı! Karadeniz'de sel tehlikesi
        Dünya nüfusunun yüzde 55’i bu çemberin içinde yaşıyor!
        Dünya nüfusunun yüzde 55’i bu çemberin içinde yaşıyor!
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi
        "2 yerli, 3 dünya yıldızı getireceğiz"
        "2 yerli, 3 dünya yıldızı getireceğiz"
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Bodrum ziyareti
        Bodrum ziyareti
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Bakan Uraloğlu açıkladı: Dünyada bir ilk! 1 saatlik yol 5 dakikaya düşüyor
        Bakan Uraloğlu açıkladı: Dünyada bir ilk! 1 saatlik yol 5 dakikaya düşüyor
        "Benim için çok çok ağırdı"
        "Benim için çok çok ağırdı"

        Benzer Haberler

        Hatay'da çuvala dolanan yavru deniz kaplumbağası belediye ekiplerinin dikka...
        Hatay'da çuvala dolanan yavru deniz kaplumbağası belediye ekiplerinin dikka...
        Hatay'da yaşlı kadının evine giren yılanı yakalayan Yılancı Kemal 'Sevgili...
        Hatay'da yaşlı kadının evine giren yılanı yakalayan Yılancı Kemal 'Sevgili...
        Hatay'da seyir halindeki kamyonet alevlere teslim oldu
        Hatay'da seyir halindeki kamyonet alevlere teslim oldu
        Hatay'da bahçe ve çadır yangını
        Hatay'da bahçe ve çadır yangını
        Hatay'da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
        Hatay'da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
        Akdeniz'de balina görüldü
        Akdeniz'de balina görüldü