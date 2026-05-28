Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Hatay'da otomobilin motosiklete çarptığı kazada 1 kişi öldü

        Hatay'da otomobilin motosiklete çarptığı kazada 1 kişi öldü

        Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2026 - 18:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da otomobilin motosiklete çarptığı kazada 1 kişi öldü

        Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        U.T. (28) yönetimindeki 31 AFN 064 plakalı otomobil, Antakya-Reyhanlı kara yolu Tayfur Sökmen mevkisinde önünde seyreden Kılınç Zeytuneli'nin (75), kullandığı 31 ACD 034 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

        Çarpışmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Zeytuneli ile hafif yaralanan otomobil sürücüsü U.T., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Motosiklet sürücüsü Zeytuneli, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD basını: ABD ve İran anlaştı, Trump'ın onayı bekleniyor
        ABD basını: ABD ve İran anlaştı, Trump'ın onayı bekleniyor
        Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı
        Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı
        Yol verme kavgası dehşetle sonuçlandı! 2 kişi öldü, 7 yaralı var!
        Yol verme kavgası dehşetle sonuçlandı! 2 kişi öldü, 7 yaralı var!
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        Saatte 240 kilometre hıza ulaştı
        Saatte 240 kilometre hıza ulaştı
        Sivas'ta ölü sayısı 3'e çıktı... Kâbus bitmiyor!
        Sivas'ta ölü sayısı 3'e çıktı... Kâbus bitmiyor!
        6 suç makinesi bir arada... Kimliklerini gizlemek yetmedi!
        6 suç makinesi bir arada... Kimliklerini gizlemek yetmedi!
        Temu'ya AB'den 232 milyon dolar ceza!
        Temu'ya AB'den 232 milyon dolar ceza!
        Tatilciler akın etti... Bir ilimizde 22 km'lik araç konvoyu oluştu!
        Tatilciler akın etti... Bir ilimizde 22 km'lik araç konvoyu oluştu!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Gucci, Formula 1’e giriyor
        Gucci, Formula 1’e giriyor
        Yalnız yaşayanlarda Alzheimer riski yarı yarıya artıyor
        Yalnız yaşayanlarda Alzheimer riski yarı yarıya artıyor
        "Annemle birlikte olmayın" dedi... Kalbinden vurdu!
        "Annemle birlikte olmayın" dedi... Kalbinden vurdu!
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        Gönlünü şarkıcıya kaptırdı
        Gönlünü şarkıcıya kaptırdı
        "Orta seviye influencer" tepkisi
        "Orta seviye influencer" tepkisi
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Beckham stili lüks tatil
        Beckham stili lüks tatil
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını

        Benzer Haberler

        Hatay'da 3 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu
        Hatay'da 3 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu
        Hatay'da 600 öğrenci İmam Hatip Spor Oyunlarında ter döktü
        Hatay'da 600 öğrenci İmam Hatip Spor Oyunlarında ter döktü
        Trafikte yaşanan tekmeli, yumruklu kavgayı ayırmaya çalışan kadının zor anl...
        Trafikte yaşanan tekmeli, yumruklu kavgayı ayırmaya çalışan kadının zor anl...
        Madde bağımlısı olduğu iddia edilen baba, 3 yaşındaki oğlunu boğdu
        Madde bağımlısı olduğu iddia edilen baba, 3 yaşındaki oğlunu boğdu
        Akıma kapılarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Mahir Buğra'nın ölümünden 2...
        Akıma kapılarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Mahir Buğra'nın ölümünden 2...
        Depremde yüzlerce kişiye mezar olan ve yeniden inşa edilen mahallede şükür...
        Depremde yüzlerce kişiye mezar olan ve yeniden inşa edilen mahallede şükür...