Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. İlçede gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Araçlar, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı. Sağanaktan etkilenen bölgelerde tahliye ve temizlik çalışması başlatıldı.

