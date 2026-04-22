Hatay'da Su Sümbülleri İşleme Merkezi açıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Sürdürülebilir İnsani Yardım ve Eğitim Vakfı (TÜRSİYEV) işbirliğiyle kurulan Su Sümbülleri İşleme Merkezi, törenle hizmete açıldı.





Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Kırıkhan ilçesindeki arazisinde hayata geçirilen merkezde, Gölbaşı Gölü'nden toplanan istilacı tür olan su sümbülleri işlenerek el sanatlarına dönüştürülecek.



Hatay Vali Yardımcısı Resul Yıldırım, merkezin açılışında, su sümbüllerinin ekonomiye kazandırılmasının ve katma değer üretilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.



Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayrettin Güngör de merkezde kadınların emeğiyle üretimin değer kazanacağını ifade etti.



TÜRSİYEV Genel Başkanı Aylin Uçkunkaya, merkezin yalnızca bir üretim alanı değil, doğayla uyumlu dönüşümün, kadın emeğinin ve sürdürülebilirliğin simgesi olduğunu dile getirdi.



Merkezde yaklaşık 30 kadının emeğiyle su sümbüllerinin hasır çanta, sepet ve dekoratif ürünlere dönüştürüleceğini ifade eden Uçkunkaya, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi işbirliğinde de su sümbüllerinden hayvan yemi ve doğal gübre üretimiyle ilgili çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

