        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Hatay'da Su Sümbülleri İşleme Merkezi açıldı

        Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Sürdürülebilir İnsani Yardım ve Eğitim Vakfı (TÜRSİYEV) işbirliğiyle kurulan Su Sümbülleri İşleme Merkezi, törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 13:07 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Kırıkhan ilçesindeki arazisinde hayata geçirilen merkezde, Gölbaşı Gölü'nden toplanan istilacı tür olan su sümbülleri işlenerek el sanatlarına dönüştürülecek.

        Hatay Vali Yardımcısı Resul Yıldırım, merkezin açılışında, su sümbüllerinin ekonomiye kazandırılmasının ve katma değer üretilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

        Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayrettin Güngör de merkezde kadınların emeğiyle üretimin değer kazanacağını ifade etti.

        TÜRSİYEV Genel Başkanı Aylin Uçkunkaya, merkezin yalnızca bir üretim alanı değil, doğayla uyumlu dönüşümün, kadın emeğinin ve sürdürülebilirliğin simgesi olduğunu dile getirdi.

        Merkezde yaklaşık 30 kadının emeğiyle su sümbüllerinin hasır çanta, sepet ve dekoratif ürünlere dönüştürüleceğini ifade eden Uçkunkaya, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi işbirliğinde de su sümbüllerinden hayvan yemi ve doğal gübre üretimiyle ilgili çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        Lübnan'ın İsrail saldırganlığı karşısında zor seçenekleri
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Kan donduran torun dehşetine rekor ceza
        Ondan geriye sadece görüntüler kaldı...
        Görsel tasarımında yeni dönem!
        Kaza kırıma uğrayan helikopterde inceleme sürüyor
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi tutuklandı
        Kapak kızları
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        "Şarkımız 19 Mayıs'ta çıkacak"
        Suç makinesi önüne geleni satırla yaraladı, o anlar kameraya yansıdı
        Çimentaş'tan 23 Nisan'da Hataylı öğrencilere eğitim ve dayanışma desteği
        Göç yolunda yaralanan ya da bitkin düşen kuşlar, Hatay'daki merkezde tedavi...
        Hatay'da engelli çocuklar, 23 Nisan dolayısıyla çeşitli etkinliklerle bir a...
        Satırla bir saatte 3 kişiyi yaraladı
        GÜNCELLEME - Hatay'da satırla 3 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı
