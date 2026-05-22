        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sağanak sonrası oluşan su birikintileri ve yamaçlardan sürüklenen çamur nedeniyle, Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol mevkisinde trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 03:14 Güncelleme:
        İlçede akşam başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

        Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu yollarda birçok araç mahsur kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı.

        Yeşil Mahallesi'nde sağanak nedeniyle bazı araçlar sürüklendi, Kurban Bayramı dolayısıyla kurulan hayvan pazarını su bastı.

        Su birikintileri ve yamaçlardan sürüklenen çamur nedeniyle Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol mevkisinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

        Karayolları ekipleri tarafından söz konusu yerde temizlik çalışması başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

