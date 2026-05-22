Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sağanak sonrası oluşan su birikintileri ve yamaçlardan sürüklenen çamur nedeniyle, Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol mevkisinde trafik akışı kontrollü sağlanıyor.



İlçede akşam başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.



Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu yollarda birçok araç mahsur kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı.



Yeşil Mahallesi'nde sağanak nedeniyle bazı araçlar sürüklendi, Kurban Bayramı dolayısıyla kurulan hayvan pazarını su bastı.



Karayolları ekipleri tarafından söz konusu yerde temizlik çalışması başlatıldı.

