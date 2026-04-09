İskenderun ilçesinde araç kiralama firmaları denetlendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde araç kiralama firmalarına yönelik denetim yapıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 firmada denetim gerçekleştirdi.



Ekipler, 1 iş yerinin ruhsatının bulunmadığını, 2 işletmenin de takip cihazı kullanmadığını tespit etti.



Denetimlerde ayrıca gerçeğe aykırı kayıt tutan bir iş yerine de cezai işlem uygulandı.



