Iğdır'da Azerbaycan ve Nahçıvan bölgesindeki yatırım alanları tanıtıldı

Iğdır'da Azerbaycan ve Nahçıvan bölgesindeki yatırım alanları için tanıtım programı düzenlendi.



Iğdır Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Kazım Hüseyneliyev, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kamil Arslan, Azerbaycan'ın Türkiye'deki Ticaret Temsilcisi Tamerlan Tağıyev, Iğdır Ticaret Borsası Başkanı Serhat Kumtepe ve ilgililer katıldı.



Türkiye ile Nahçıvan arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi maksadıyla Iğdır Üniversitesi, Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası ve Iğdır Ticaret Borsası ile Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı, Nahçıvan Ekonomi Bakanlığı ve Azerbaycan Ticaret Temsilciliğince düzenlenen programda Azerbaycan ve Nahçıvan bölgesindeki yatırım alanlarının tanıtımı yapıldı.



Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Hüseyneliyev, burada yaptığı konuşmada, Iğdır ve Nahçıvan'ın stratejik konumlarına değindi.



Iğdır'ın Azerbaycan ve Nahçıvan için çok önemli bir şehir olduğunu belirten Hüseyneliyev, şunları kaydetti:



"Yaşı müsait olanlar iyi hatırlar, 1990'lı yıllarda, Azerbaycan bağımsızlığı yeni kazandığı zaman çok çetin durumlar vardı. Aynı zamanda Azerbaycan'ın ayrılmaz parçası olan Nahçıvan'da da ekonomik durum iyi değildi. O zaman Nahçıvan'da halkın talebiyle Yüksek Meclis Başkanlığına Haydar Aliyev seçildi. Onun büyük tecrübesi sayesinde Nahçıvan bu çetin durumlardan kurtuldu."



Hüseyneliyev, Türkiye'nin ve Iğdır'ın Nahçıvan'ın ekonomik olarak kalkınmasında önemli rol oynadığını dile getirerek, "Bunun en büyük vesilelerinden biri Türkiye ile sınır kapısının ve gümrük köprüsünün yapılması oldu. Bu köprü Nahçıvan için artık bir ümitti, aynı zamanda bu köprü üzerinden taşınan mallar Nahçıvan'ın ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir rol oynamıştır. Elbette ki Nahçıvan bunu hiçbir zaman unutmamıştır." dedi.



Bölgede ve dünyada farklı gelişmelerin yaşandığının altını çizen Hüseyneliyev, "Şahit oluyoruz ki son dönemlerde Türk devletleri arasında ilişkiler varlık gösteriyor. Türk dünyası arasındaki bu alaka Iğdır ve Nahçıvan aracılığıyla birleşiyor. Yani Türkiye'nin Türk dünyasına açılan bir kapısı da Nahçıvan'dır. Bu bizim birliğimizi ve beraberliğimizi biraz daha artıran bir meseledir." diye konuştu.



Program, Türkiye ve Azerbaycan taraflarının karşılıklı soru-cevaplarının ardından sona erdi.

