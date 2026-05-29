        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2026 - 22:10 Güncelleme:
        Veysel C. (45) idaresindeki 55 AV 926 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Adıyaman kara yolu Belören kasabası yol ayrımında Serkan S. (27) yönetimindeki 01 AID 574 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışanlar, itfaiye personelince çıkarıldı.

        Kazada yaralanan sürücüler ile Aysel C. (39), Muhammed Burak C. (14), Emir Mirza C. (12), Eymen Mirza C. (8), Deniz Yaren C. (1) ve Buse K. (24) ambulanslarla Adıyaman ve Kahramanmaraş'taki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan Aysel C. ile çocukları Muhammed Burak C. ve Deniz Yaren C. kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

